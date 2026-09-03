«Перенос не рассматриваем!»: Организатор концертов Канье Уэста в Петербурге подтвердил их проведение

Так Субчева прокомментировала сообщения площадки об отсутствии договора аренды на проведение этих концертов. Она выступила с заявлением после недельной паузы: договор изначально планировали подписать к 27 августа, писали СМИ.

«Что касается вопроса об отмене концерта: отмены не будет! Вы можете проверить ресурс артиста, наши ресурсы. Никто информацию не удаляет. На сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести мероприятие. Мы его проведем. Отменить мероприятие может либо концертное агентство, которые его организовывает, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у них элементарно нет договора с артистом», - объяснила Субчева.

По словам Субчевой, продажа билетов была согласована с площадкой, но потребовались документы, которые обычно у организаторов не запрашивают.