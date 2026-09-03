«Перенос не рассматриваем!»: Организатор концертов Канье Уэста в Петербурге подтвердил их проведение
Скандальному американскому рэперу готовят уникальные документы, которые обычно ни у кого не запрашивают, раскрыла Анна Субчева.
Концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на петербургской «Газпром Арене», состоятся в эти даты на этом же стадионе. Об этом в своих соцсетях сообщила гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева, которое и является организатором этих событий.
Так Субчева прокомментировала сообщения площадки об отсутствии договора аренды на проведение этих концертов. Она выступила с заявлением после недельной паузы: договор изначально планировали подписать к 27 августа, писали СМИ.
«Что касается вопроса об отмене концерта: отмены не будет! Вы можете проверить ресурс артиста, наши ресурсы. Никто информацию не удаляет. На сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести мероприятие. Мы его проведем. Отменить мероприятие может либо концертное агентство, которые его организовывает, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у них элементарно нет договора с артистом», - объяснила Субчева.
По словам Субчевой, продажа билетов была согласована с площадкой, но потребовались документы, которые обычно у организаторов не запрашивают.
«Мы вышли в продажу согласованно (с «Газпром Ареной». – Прим. НСН). Но у нас уникальное событие за последние годы, поэтому потребовалось оформление дополнительных документов. Мы сейчас в процессе оформления этих документов. Часть из них готова, они находятся на проверке. Как только она завершится, будут получены все нужные положительные решения, то вопросы все будут сняты. Хочу отметить, что это уникальный случай. Документы, которые запросили у нас, не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия», - сказала гендиректор Say Agency.
Какие это документы, она не уточнила. Источники «Фонтанки» говорили, что у организаторов якобы не было одобрения со стороны городских властей.
Субчева подтвердила и прежние даты, и отсутствие планов о переносе на другую площадку.
«Мы не рассматриваем перенос ни дат, ни места проведения. Мы выбрали «Газпром Арену», потому что в октябре у нас везде достаточно прохладно, и есть вероятность осадков. У «Газпром Арены» есть замечательная крыша, которая может нас от этого всего спасти», - заключила она.
Возможный приезд Канье Уэста вызвал ажиотаж вокруг билетов на его концерты, а также общественный резонанс в связи с недавними высказываниями рэпера в поддержку нацистского лидера Адольфа Гитлера. Организаторов критиковали коллеги по индустрии - в частности, есть мнение, что продавать билеты нужно было после получения всех разрешений.
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