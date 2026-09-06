МО: Силы ПВО сбили 400 дронов ВСУ и 4 авиабомбы
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 400 украинских беспилотников и четыре управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ, а также ударные дроны поразили используемые ВСУ объекты транспортно-логистической инфраструктуры, производственные цеха и хранилища дронов с комплектующими и нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 144 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 сентября силы ПВО сбили 258 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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