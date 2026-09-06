Доминиканка стала «Мисс Мира-2026»

Финал 73-го международного конкурса красоты «Мисс Мира» прошел в субботу на вьетнамском курорте Нячанг. Победительницей стала участница из Доминиканской Республики, а второе и третье места заняли представительницы Испании и Малайзии.

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Всего за главную корону боролись 111 красавиц, представлявших свои страны по итогам национальных отборов.

Грандиозное финальное шоу прошло на специально возведенной открытой площадке возле центрального пляжа Нячанга. Арена размером 110 на 40 метров вместила более 20 тысяч зрителей.

Впервые конкурс «Мисс Мира» состоялся в 1951 году. В этом году он проводился в 73-й раз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: предоставлено организаторами / Ольга Хайруллова
ТЕГИ:ВьетнамКонкурс Красоты

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