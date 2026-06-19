Собеседник НСН добавил, что у Крида есть перспективы в кинематографе, и он хорошо зарекомендовал себя в качестве актера. Но великого музыканта критик в нем не видит.

«Крид мне очень любопытен, потому что мне совершенно не нравится его музыкальное творчество, но он оказался очень хорошим актером. И в первой своей большой роли, где он робота играл (фильм "(НЕ)идеальный мужчина" 2019 года — прим. НСН), и в замечательной картине Марюса Вайсберга "Вниз" отлично сыграл. Может быть, даже в чем-то и переиграл Игоря Миркурбанова. Это высший пилотаж драматургии, ты сидишь два часа, открыв рот, и не можешь оторваться, а в кадре всего три человека и лифт. И там все трое играют отлично. Поэтому у меня ощущение, что он в чем-то выше своего музыкального творчества, так как после этого фильма я внимательно послушал все его альбомы. По-моему, хороших треков у него раз-два и обчелся», — считает Шпагин.

Ранее Александр Шпагин делился с НСН мнением, что самые интересные фильмы и сериалы в России сегодня снимают для онлайн-платформ.

