Фильм-прибамбас: Названы критерии успеха документалки про Егора Крида
Документальный фильм в формате исповеди всегда интересен и всегда привлекает внимание, так что Егору Криду при создании документалки о себе стоит посмотреть в эту сторону, заявил НСН Александр Шпагин.
Если певец Егор Крид решится на фильм-исповедь, то это привлечет большую аудиторию, а вот если это будет обычная концертная история, интересна документальная лента будет только поклонникам, рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин.
Егор Крид анонсировал документальный фильм про свою жизнь. В Telegram-канале артист сообщил, что хочет показать ее «без фильтров». Лента будет посвящена подготовке к концертам в «Лужниках». Однако в своем сообщении Крид подчеркнул, что расскажет про «победы, ошибки, сложные решения», а также покажет архивные кадры, которые ранее не были достоянием общественности. Но, если будущая картина будет сосредоточена только на концерте, особой художественной ценности от нее ждать не стоит, считает Шпагин.
«Если это просто реклама концерта, то это полная туфта! Это только для фанатов и ничего интересного с художественной точки зрения подобные проекты из себя не представляют. У концертной картины очень мало перспектив. Для успеха это должна быть какая-то гиперзвезда, которая в зените славы находится, тут нужно ловить момент. Крид не в зените своего успеха на сегодняшний день. Если это действительно совмещать с выступлениями и показывать где-то перед концертами или в кулуарах концертов, это нормально абсолютно, такого добра у нас хватает. Но это мало интересно с художественной точки зрения. Это не фильм, а прибамбас», — сказал кинокритик.
По мнению Шпагина, фильм будет по-настоящему интересен, только если певец решится на исповедь.
«Аудитория привыкла к телевизионным форматам фильмов о звездах. Они совершенно четкие: есть полное ощущение, что они сняты одним человеком, но очень профессионально. Есть вариант, если он сделает что-то о себе в телевизионном стиле, но это маловероятно, потому что, наверное, Егор Крид хочет снять что-то иное. Возможно, он вообще снимет исповедь. Любой документальный фильм в таком формате всегда интересен, привлекает внимание, особенно если это исповедь известного человек. Но если Крид хочет сделать для себя апологетический фильм про то, какой он прекрасный и как у него все было замечательно, это менее интересно. Здесь уже ничего не раскрутишь из этого. Если исповедь — это провокация, скандал, это интересно, на это пойдет большее количество аудитории. А если просто апология, как художественные фильмы "Руки вверх" или "Ласковый май", то они больше интересуют фанатскую аудиторию. Фанаты все равно пойдут, а у него их много. Любой фильм о звезде, естественно, привлекает внимание аудитории», — подчеркнул он.
Собеседник НСН добавил, что у Крида есть перспективы в кинематографе, и он хорошо зарекомендовал себя в качестве актера. Но великого музыканта критик в нем не видит.
«Крид мне очень любопытен, потому что мне совершенно не нравится его музыкальное творчество, но он оказался очень хорошим актером. И в первой своей большой роли, где он робота играл (фильм "(НЕ)идеальный мужчина" 2019 года — прим. НСН), и в замечательной картине Марюса Вайсберга "Вниз" отлично сыграл. Может быть, даже в чем-то и переиграл Игоря Миркурбанова. Это высший пилотаж драматургии, ты сидишь два часа, открыв рот, и не можешь оторваться, а в кадре всего три человека и лифт. И там все трое играют отлично. Поэтому у меня ощущение, что он в чем-то выше своего музыкального творчества, так как после этого фильма я внимательно послушал все его альбомы. По-моему, хороших треков у него раз-два и обчелся», — считает Шпагин.
Ранее Александр Шпагин делился с НСН мнением, что самые интересные фильмы и сериалы в России сегодня снимают для онлайн-платформ.
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