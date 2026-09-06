Игорь Матвиенко создаст женскую группу «Аленушки» для мюзикла об «Иванушках»
Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко объявил о создании женской группы «Аленушки» для мюзикла о бойзбенде «Иванушки International».
По его словам, кастинг уже ведется, но точные сроки запуска зависят от появления самих участниц и старта театральной постановки.
«Это проект для мюзикла. Если они будут востребованы, проект может продолжить жить самостоятельно», - рассказал Матвиенко.
Также он уточнил, что в составе «Аленушек» будут три участницы, по аналогии с «Иванушками».
Ранее солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поддержал идею Матвиенко создать женскую версию коллектива «Аленушки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским
- Звезда «Жуков» Лагашкин избавился от единственного бизнеса из-за долгов
- Игорь Матвиенко создаст женскую группу «Аленушки» для мюзикла об «Иванушках»
- МО: Силы ПВО сбили 400 дронов ВСУ и 4 авиабомбы
- Россияне отменили десятки броней летних туров в Грузию
- Мария Захарова предложила Японии «потребовать от солнца не светить»
- Умер актер Сироткин из сериала «Склифосовский»
- В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ повредили локомотив поезда
- СМИ: Штурмовые группы украинских погранотрядов комплектуют из женщин
- В листьях облепихи нашли подавляющий рост раковых клеток казуариктин