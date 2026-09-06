Игорь Матвиенко создаст женскую группу «Аленушки» для мюзикла об «Иванушках»

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко объявил о создании женской группы «Аленушки» для мюзикла о бойзбенде «Иванушки International».

Андрей Григорьев-Апполонов поддержал идею создания группы «Аленушки»

По его словам, кастинг уже ведется, но точные сроки запуска зависят от появления самих участниц и старта театральной постановки.

«Это проект для мюзикла. Если они будут востребованы, проект может продолжить жить самостоятельно», - рассказал Матвиенко.

Также он уточнил, что в составе «Аленушек» будут три участницы, по аналогии с «Иванушками».

Ранее солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поддержал идею Матвиенко создать женскую версию коллектива «Аленушки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН/Анастасия Александрова
ТЕГИ:МюзиклКультураРоссия

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