Игорь Матвиенко создаст женскую группу «Аленушки» для мюзикла об «Иванушках»

По его словам, кастинг уже ведется, но точные сроки запуска зависят от появления самих участниц и старта театральной постановки.

«Это проект для мюзикла. Если они будут востребованы, проект может продолжить жить самостоятельно», - рассказал Матвиенко.

Также он уточнил, что в составе «Аленушек» будут три участницы, по аналогии с «Иванушками».

Ранее солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поддержал идею Матвиенко создать женскую версию коллектива «Аленушки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



