Звезда «Жуков» Лагашкин избавился от единственного бизнеса из-за долгов
Актер Максим Лагашкин, известный по сериалу «Жуки», столкнулся с многомиллионными долгами и вышел из своего единственного бизнеса — московского Dream bar. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным Shot, в 2025 году компания Лагашкина проиграла десятки судебных разбирательств и к февралю 2026 года имела задолженность перед поставщиками и налоговой в 3 млн рублей, после чего актер официально вышел из числа учредителей.
Однако это не остановило взыскание средств. В июне 2026 ФССП возбудила исполнительное производство из-за долга, который к тому времени вырос уже до 6,1 млн рублей. Позже к этой сумме добавилось еще 700 тысяч рублей по старым искам. Всего с начала года на бар подали 22 иска - почти все от поставщиков, один от ФНС.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что счета компании Лагашкина заблокировали из-за долга в 2 млн рублей.
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