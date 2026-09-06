Звезда «Жуков» Лагашкин избавился от единственного бизнеса из-за долгов

По данным Shot, в 2025 году компания Лагашкина проиграла десятки судебных разбирательств и к февралю 2026 года имела задолженность перед поставщиками и налоговой в 3 млн рублей, после чего актер официально вышел из числа учредителей.

Однако это не остановило взыскание средств. В июне 2026 ФССП возбудила исполнительное производство из-за долга, который к тому времени вырос уже до 6,1 млн рублей. Позже к этой сумме добавилось еще 700 тысяч рублей по старым искам. Всего с начала года на бар подали 22 иска - почти все от поставщиков, один от ФНС.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что счета компании Лагашкина заблокировали из-за долга в 2 млн рублей.