Рэпер Баста (Василий Вакуленко) перед концертом в «Лужниках» раскрыл спецкору НСН детали фильма «Баста. Начало игры» и сослался на телеведущего Владимира Познера.

Главную роль в фильме сыграет звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин. Актер стал секретным гостем концерта 29 августа и исполнил с Бастой песни «Ростов» и «Раскачаем бро». После этого артисты посмотрели вместе со зрителями трейлер фильма, лента выйдет в прокат 24 декабря.

«Мне кажется, не существует полностью биографических фильмов, в которых всё достоверно показано на 100%. Владимир Познер мне сказал, что нет скучнее фильма, который на 90–100% соответствует действительности: это невозможно смотреть, это нудятина. Естественно, используется художественный вымысел — он и является двигателем картины. Это доработанное, докрученное. Фильм, а не сериал, потому что у меня не такая интересная жизнь. Можно было, конечно, придумать, что я «мститель», «заместитель» или «загуститель», создать какую‑то вселенную, чтобы BadComedian (кинокритик Евгений Баженов) оторвало шифер, когда он всё это увидит. Мне кажется, всё будет достаточно гармонично. Наш режиссер Стас Иванов питает особую любовь к Ростову, снимал сериал «ЮЗЗЗ». Два года шла подготовка режиссёра, были встречи с моими друзьями. Слава Богу, не давал никаких советов исполнителю главной роли Славе Копейкину, мне очень нравится то, как он играет», — сказал артист.

Ранее режиссер картины Стас Иванов рассказал НСН, что центральным сюжетом фильма будет не конфликт рэперов с рокерами в те времена, а внутренние изменения в субкультуре. При этом стилистика 1990-х не роднит картину с бандитскими сериалами.

