СМИ: Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским

По данным издания, Уиткоффа и Кушнера на железнодорожном вокзале в Киеве встретили руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его заместитель Сергей Кислица, глава внешней разведки Рустем Умеров и лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Позже их принял Зеленский.

Это первая поездка Уиткоффа и Кушнера в Киев. Накануне они провели почти трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу конструктивной и отметил, что американские посланники пообещали передать украинской стороне оценки российского лидера по урегулированию. После этого, в ночь на 6 сентября, делегация вылетела в польский Жешув.

Заместитель главы Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику, посетил Москву вместе с Уиткоффом и Кушнером, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».