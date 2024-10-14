«Еще пару недель»: Киноиндустрия ждет миллиарда от фильма «Руки Вверх!»

«Фильм зрителю понравился, отзывы более чем положительные. Если в четверг большого потока зрителей на него не наблюдалось, то с пятницы-субботы стало хорошо работать сарафанное радио, а к воскресенью фильм достиг, как минимум, 70-80% своего потенциала. Мы ставим эстимейт, что он вполне может достигнуть одного миллиарда рублей, если будет держаться в топе хотя бы еще пару недель. Надежда на этот фильм у нас есть», - сказал Воронков.

Он также оценил прокатный потенциал других главных новинок октября – фильма «Анора», победившего в этом году на Каннском фестивале, и фэнтези «Огниво».

«"Анора" - это для нас спорный момент. Мы делаем на него ставку и понимаем, что этот фильм должен сработать, но я не могу сказать, что у рынка есть уверенность. С "Огнивом" все понятно – этот фильм выходит в сезон школьных каникул и свою семейную аудиторию соберет. Если сравнивать с той же "Василисой", которая вышла пару недель назад, то "Огниво", конечно, значительно сильнее», - заключил собеседник НСН.

Актер Влад Прохоров ранее рассказал «Радиоточке НСН», какой главный совет ему дал Сергей Жуков во время съемок.