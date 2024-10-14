«Еще пару недель»: Киноиндустрия ждет миллиарда от фильма «Руки Вверх!»
Зрители очень тепло встретили фильм об истории успеха Сергея Жукова, сказал в эфире НСН Алексей Воронков, объяснив, почему ставки на «Огниво» выше, чем на «Анору».
Фильм «Руки Вверх!» может собрать в российском прокате миллиард рублей, если продержится в топе еще несколько недель, заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
По итогам первого прокатного уикенда в России картина об истории успеха легендарной поп-группы Сергея Жукова «Руки Вверх!» заработала 224 млн рублей. Главную роль «молодого Жукова» в картине режиссера Аскара Узабаева сыграл 26-летний Влад Прохоров. В картине также задействованы сам музыкант и его сын Энджел Жуков.
«Фильм зрителю понравился, отзывы более чем положительные. Если в четверг большого потока зрителей на него не наблюдалось, то с пятницы-субботы стало хорошо работать сарафанное радио, а к воскресенью фильм достиг, как минимум, 70-80% своего потенциала. Мы ставим эстимейт, что он вполне может достигнуть одного миллиарда рублей, если будет держаться в топе хотя бы еще пару недель. Надежда на этот фильм у нас есть», - сказал Воронков.
Он также оценил прокатный потенциал других главных новинок октября – фильма «Анора», победившего в этом году на Каннском фестивале, и фэнтези «Огниво».
«"Анора" - это для нас спорный момент. Мы делаем на него ставку и понимаем, что этот фильм должен сработать, но я не могу сказать, что у рынка есть уверенность. С "Огнивом" все понятно – этот фильм выходит в сезон школьных каникул и свою семейную аудиторию соберет. Если сравнивать с той же "Василисой", которая вышла пару недель назад, то "Огниво", конечно, значительно сильнее», - заключил собеседник НСН.
Актер Влад Прохоров ранее рассказал «Радиоточке НСН», какой главный совет ему дал Сергей Жуков во время съемок.
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