Сергей Жуков поставит мюзикл по песням группы «Руки Вверх!»
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков работает над большим мюзиклом по песням коллектива. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Как отметил музыкант, проект не будет байопиком, это история про любовь и «время, которое мы все прожили вместе».
«Мы с командой очень серьезно готовимся к этому. Вообще - ностальгия - это наш фирменный соус», - заявил Жуков.
Артист также напомнил, что в октябре на экраны выйдет вторая часть фильма «Руки Вверх!». В ленте появится в кадре вся семья Жукова. По словам музыканта, картина «больше про любовь, про чувства, про отношения». Создатели фильма попытаются показать обратную сторону шоу-бизнеса.
Ранее стало известно, что «Руки Вверх!» впервые за 14 лет выпустят новый студийный альбом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
