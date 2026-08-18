«Гений на солдаутах»: Как Кологривый освежит мюзикл «Любовь без памяти»
Второй сезон мюзикла «Любовь без памяти» вряд ли сможет обогнать по сборам нашумевший мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», но участие в постановке Никиты Кологривого поможет собирать полные залы, сказал НСН Евгений Финкельштейн.
Участие во втором сезоне мюзикла «Любовь без памяти» Никиты Кологривого поможет освежить актерский состав и собирать полные залы. Об этом НСН заявил один из продюсеров мюзикла, глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн.
Мюзикл «Любовь без памяти» по мотивам биографии рэпера Басты (Василия Вакуленко) и с его песнями осенью запускает второй сезон показов. На этот раз одну из главных ролей — роль Влада — исполнит актер Никита Кологривый. По словам Финкельштейна, Кологривый — гениальный актер, а его участие в постановках гарантирует успех.
«Во втором сезоне мюзикла “Любовь без памяти” мы захотели несколько освежить актерский состав. Что касается Кологривого, он гениальный актер, спектакли, которые мы с ним ставили, всегда проходили на солдаутах. Очень интересно было увидеть Никиту в роли Влада, это любопытный эксперимент», — сказал Финкельштейн.
Вместе с тем собеседник НСН усомнился в том, что по сборам второй сезон мюзикла «Любовь без памяти» сможет обогнать рекордные показатели мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».
«Мы всегда ставим такую планку, но это будет нелегко сделать, потому что в то время, когда шел мюзикл “Ничего не бойся, я с тобой”, были закрыты театры и кинотеатры. Сейчас несколько другая ситуация», — добавил он.
Также анонсировалось участие во втором сезоне мюзикла и других звездных артистов, однако их имена Финкельштейн называть пока не стал — по его словам, еще не пришло время раскрыть все карты.
В постановке звучат 22 хита Басты в театральных аранжировках. Музыкальную основу спектакля создал сам Баста с командой музыкальных продюсеров творческого объединения GAZ. Спектакль разворачивается на сцене с обзором 240 градусов, в нем задействовано 50 тонн декораций.
Премьера второго сезона мюзикла состоится 7 октября, уже открыты продажи билетов.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал НСН, что театральная постановка «Два капитана» с песнями «Агаты Кристи» — идея учебного театра из Санкт-Петербурга, а сам музыкант выступает в роли благотворителя и консультанта.
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