Участие во втором сезоне мюзикла «Любовь без памяти» Никиты Кологривого поможет освежить актерский состав и собирать полные залы. Об этом НСН заявил один из продюсеров мюзикла, глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн.

Мюзикл «Любовь без памяти» по мотивам биографии рэпера Басты (Василия Вакуленко) и с его песнями осенью запускает второй сезон показов. На этот раз одну из главных ролей — роль Влада — исполнит актер Никита Кологривый. По словам Финкельштейна, Кологривый — гениальный актер, а его участие в постановках гарантирует успех.

«Во втором сезоне мюзикла “Любовь без памяти” мы захотели несколько освежить актерский состав. Что касается Кологривого, он гениальный актер, спектакли, которые мы с ним ставили, всегда проходили на солдаутах. Очень интересно было увидеть Никиту в роли Влада, это любопытный эксперимент», — сказал Финкельштейн.