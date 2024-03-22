Фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет в прокат в январе 2025 года

«Мы готовим релиз гигантского проекта - 1 января 2025 года на экраны выйдет фильм «Волшебник Изумрудного города», - цитирует Жарова издание «Чемпионат».

По его словам, картина снята на уровне голливудского кино. Изначально премьера была запланирована на 25 декабря 2024 года.

Фильм расскажет о девочке Элли и псе Тотошке, которые оказались в волшебной стране Жевунов. Режиссером выступил Игорь Волошин («Физрук»). Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Екатерина Червова и Светлана Ходченкова.

Ранее актер Сергей Гармаш сообщил, что съемки фильмов «Чебурашка-2» и «Чебурашка-3» начнутся в июне 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

