Фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет в прокат в январе 2025 года
Российский фильм «Волшебники Изумрудного города» выйдет в прокат 1 января 2025 года, сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров.
«Мы готовим релиз гигантского проекта - 1 января 2025 года на экраны выйдет фильм «Волшебник Изумрудного города», - цитирует Жарова издание «Чемпионат».
По его словам, картина снята на уровне голливудского кино. Изначально премьера была запланирована на 25 декабря 2024 года.
Фильм расскажет о девочке Элли и псе Тотошке, которые оказались в волшебной стране Жевунов. Режиссером выступил Игорь Волошин («Физрук»). Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Екатерина Червова и Светлана Ходченкова.
Ранее актер Сергей Гармаш сообщил, что съемки фильмов «Чебурашка-2» и «Чебурашка-3» начнутся в июне 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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