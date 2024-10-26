«Заберет свое»: «Огниво» предсказали сборы в 280 млн руб. за первый уик-энд

«ВОЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»

По сюжету, солдат, роль которого исполнил Роман Евдокимов, по дороге домой находит волшебное огниво, освобождая запертую в нем девочку Дашу. Ее похитил и заколдовал Лиходей. Для того, чтобы побороть злые чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие.

Фильм «Огниво» по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена снял режиссер Александр Войтинский. Роли в ленте исполнили Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева и другие. Продюсеры картины — Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. Дистрибьютором ленты выступила компания «Централ Партнершип».

Съемки «Огниво» проходили в Карелии, Санкт-Петербурге и Новгородской области на территории исторических объектов, в частности в Новгородском Кремле, музее-заповеднике Витославлицы и в Знаменском подворье.