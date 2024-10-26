«Заберет свое»: «Огниво» предсказали сборы в 280 млн руб. за первый уик-энд
За первый день проката сказка собрала 19 млн рублей.
На этой неделе в российский прокат вышел фильм-сказка «Огниво». Премьера картины состоялась 24 октября. В первый день по кассовым показателям лента смогла обойти даже уже несколько недель возглавляющий прокат фильм «Руки вверх!». Так, в премьерный четверг, по подсчетам издания «Kinobusiness.com», «Огниво» собрало 19 млн рублей. При этом, по данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», по итогам уик-энда кассовые сборы сказки могут достичь 280 млн рублей.
«ВОЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»
По сюжету, солдат, роль которого исполнил Роман Евдокимов, по дороге домой находит волшебное огниво, освобождая запертую в нем девочку Дашу. Ее похитил и заколдовал Лиходей. Для того, чтобы побороть злые чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие.
Фильм «Огниво» по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена снял режиссер Александр Войтинский. Роли в ленте исполнили Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева и другие. Продюсеры картины — Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. Дистрибьютором ленты выступила компания «Централ Партнершип».
Съемки «Огниво» проходили в Карелии, Санкт-Петербурге и Новгородской области на территории исторических объектов, в частности в Новгородском Кремле, музее-заповеднике Витославлицы и в Знаменском подворье.
При этом сам режиссер «Огниво» Александр Войтинский в интервью НСН заявил, что картина будет сильно отличаться от одноименной сказки Андерсена.
«Это произведение можно назвать частью советской культуры, с которой мы связаны. При этом мы очень сильно видоизменили сказку Андерсена, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное — она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов. В этом и была идея, чтобы это было семейное, чудесное и увлекательное приключение. А собак с горящими глазами в фильме нет, мы их вообще убрали», - объяснил он.
При этом режиссер также рассказал НСН, что рассматривал троих основных актеров на главную мужскую роль.
«Кастинг всегда идет тяжело, потому что нужно выбрать лучших, харизматичных, а это очень сложно, особенно в сегменте молодых, а у нас 10-летняя девочка и 20-летний парень. Поэтому было сложно найти звезд, но мы их нашли. При этом актеры обожают сказки, они все как дети, любят кривляться и веселиться. В этом смысле дефицита мы не испытывали. Что касается главной роли, все было довольно плотно, в шорт-листе осталось три или четыре человека. Роман победил большинством голосов, и мы не ошиблись», - сказал Войтинский.
ОЖИДАНИЯ ИНДУСТРИИ
Между тем, в отрасли пророчат высокие сборы сказке в прокате. Так, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН положительно оценил прокатный потенциал фэнтези «Огниво».
«С "Огнивом" все понятно — этот фильм выходит в сезон школьных каникул и свою семейную аудиторию соберет. Если сравнивать с той же "Василисой" (фильм Павла Лунгина «Василиса и хранители времени» – прим. НСН), которая вышла пару недель назад, то "Огниво", конечно, значительно сильнее», - считает он.
Сам режиссер ленты Александр Войтинский признался НСН, что на него давят ожидания индустрии и уже начавшиеся сравнения с его предыдущим фильмом «По щучьему велению», который в 2023 году заработал примерно 2,5 млрд рублей.
«Ожидания всегда давят, это правда. Сейчас начнется прокат, и мы будем дрожащими руками смотреть в телефонах цифры сборов и созваниваться: "Сколько собрали? Что будет? Боже мой!". Когда работаешь, об этом не думаешь, а сейчас будет очень волнительный для нас период, начинаются нервные дни. Я знаю, что кинотеатры ожидают миллиардные сборы. Миллиард мы должны преодолеть, а дальше уже посмотрим», - предположил мастер.
Фильм режиссера Павла Лунгина «Василиса и хранители времени» вышел в прокат 3 октября и за первые три дня, по данным портала «Kinobusiness.com», смог собрать 39 млн рублей. Картина рассказывает о Волшебнике, которого из далекой вселенной отправили на Землю. На планете он находит внучку Василису и знакомится с Дашей, которая хочет с помощью девочки обрести вечную молодость.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что индустрия ожидала, что при выходе фильма «Анора» в прокат сработает «хайп Каннского фестиваля» и участие в проекте ярких российских звезд, но этого не случилось.
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