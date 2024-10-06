«Пружина сработает»: Критики предрекли успех «Василисе» Лунгина

Теперь реальной целью создателей ленты критики называют стартовый результат от 66 до 68 млн рублей, что, по мнению специалистов, составляет намного больше ранних оценок и достаточно пессимистичных ожиданий киноиндустрии. Критики определили фэнтези режиссера Павла Лунгина как типичное семейное и даже детское кино, но, как видим, именно это продвинуло сказку в прокате.

По данным портала, среди российских фантастических фильмов ближе всего к прогнозируемым цифрам сможет подойти картина «Домовой» 2019 года (59,8 млн рублей).

Новая сказка рассказывает о том, как Хранители времени из дальней вселенной за некие провинности отправляют на Землю Волшебника, который обретает на планете внучку Василису. Вместе обладатели магических способностей знакомятся со звездой интернета Дашей. Девушка живет за счет «силы лайков»: чем больше поклонников, тем моложе она становится. При этом Даша намерена завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.