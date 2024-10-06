«Пружина сработает»: Критики предрекли успех «Василисе» Лунгина
Фильм «Василиса и хранители времени» вышел в российский прокат 3 октября.
«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ» УСПЕХ
Критики предсказали успех новому отечественному фильму-сказке «Василиса и хранители времени». Лента вышла в прокат только 3 октября, и, хотя изначально ей не пророчили резкого успеха в цифрах, за первые три дня проката, по данным портала «Кinobusiness.com», картина смогла собрать 39 млн рублей. Только за субботу, 5 октября, новая сказка получила от российских зрителей 27,3 млн рублей.
Теперь реальной целью создателей ленты критики называют стартовый результат от 66 до 68 млн рублей, что, по мнению специалистов, составляет намного больше ранних оценок и достаточно пессимистичных ожиданий киноиндустрии. Критики определили фэнтези режиссера Павла Лунгина как типичное семейное и даже детское кино, но, как видим, именно это продвинуло сказку в прокате.
По данным портала, среди российских фантастических фильмов ближе всего к прогнозируемым цифрам сможет подойти картина «Домовой» 2019 года (59,8 млн рублей).
Новая сказка рассказывает о том, как Хранители времени из дальней вселенной за некие провинности отправляют на Землю Волшебника, который обретает на планете внучку Василису. Вместе обладатели магических способностей знакомятся со звездой интернета Дашей. Девушка живет за счет «силы лайков»: чем больше поклонников, тем моложе она становится. При этом Даша намерена завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.
Роли в картине «Василиса и хранители времени» исполнили Маша Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов и другие. Продюсерами ленты выступили Евгений Панфилов и Павел Лунгин, также снявший фильмы «Царь», «Остров», «Олигарх», «Луна-парк», «Такси-блюз», «Христиане», «Попутчик», «Опасный приз» и многие другие.
ПРУЖИНА СРАБОТАЛА?
Между тем, сразу после премьеры новой сказки Лунгина некоторые критики все же заговорили о возможном успехе фильма в прокате. Так, председатель ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с НСН заметил, что, несмотря на слабую рекламную кампанию, «Василиса и хранители времени» имеет все шансы на то, чтобы вдохновить родителей с детьми на поход в кино.
«Потенциал у фильма определенно есть. Несмотря на очень скромные предпродажи, кинотеатры надеются в конце уикенда увидеть его в числе лидеров. Но потенциал в 1-1,5 млрд считают скорее нереальным. Летом не было ни одного такого заметного российского фильма. Это первый большой такой российский проект, рассчитанный на семейную аудиторию. Поэтому надежда только на то, что наконец-то сработает вот эта пружина, и родители пойдут с детьми в кино», - подчеркнул он.
При этом, по мнению председателя ассоциации, наличие в картине такой звезды как Сергей Гармаш «сыграет фильму на руку».
«Любое знаковое имя в любом случае будет притягивать дополнительных зрителей. С учетом того, что это все-таки детско-семейный просмотр, он предполагает хождение в кино как самого маленького зрителя, так и родителей. А родители все-таки, видя Гармаша, скорее сделают выбор в пользу фильма», - добавил Воронков.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН подчеркнул, что экранизация сказок облегчает жизнь режиссерам, однако фэнтези от Павла Лунгина, по мнению специалиста, «должно быть интересным».
«Намного удобнее ставить русские сказки, типа "сказка - ложь, да в ней намек", если что, можно сослаться, что это мудрость русского народа. Особенно смешно это от Павла Семеновича Лунгина. Тем не менее, это понятно и это достаточно беспроигрышный вариант для получения прокатного удостоверения и отсутствия проблем с Минкультом. Но я с большим теплом отношусь к Павлу Лунгину, мне очень интересно все, что он делает», - объяснил критик.
Ранее актриса и телеведущая Ирина Безрукова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвала снимать больше фильмов по мотивам сказок.
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