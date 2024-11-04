«Веном», «Руки», «Кеша» и «Федя»: Кто уступил «Огниво» в прокатный уик-энд

«Перспектива у фильма по первым цифрам, которые мы видим по результатам четверга (12,5 млн рублей, по подсчетам "Kinobusiness.com" - прим. НСН), вполне неплохие. Никита Кологривый сейчас в топе популярности у зрителей. Понятно, что фильм не занял первую строчку, потому что безоговорочно там царствует сказка "Огниво". Но, тем не менее, вполне адекватные цифры. С учетом популярности и Кологривого, и Оксаны Акиньшиной, и в целом востребованности комедий хороших, позитивных, тем более снятых в Сочи, сейчас уже начинают люди как-то ностальгировать по ушедшему лету… Потенциал порядка 60-70 млн рублей за уик-энд у этого фильма вполне есть. Плюс в понедельник еще будет выходной. Вполне картина может разойтись и сделать неплохую кассу. Продолжаются каникулы — школьники, начиная со средних классов, как раз самая лояльная и верная аудитория у Кологривого. Думаю, что они с удовольствием пойдут посмотреть на этот фильм», - объяснил он.

При этом Исаев напомнил, что у картины достаточно широкая аудитория, что позитивно отразится на сборах.