«Веном», «Руки», «Кеша» и «Федя»: Кто уступил «Огниво» в прокатный уик-энд

При этом российская сказка «Огниво» уже во второй раз возглавила прокат. 

В пятерку лидеров проката в минувший уик-энд вошли фильмы «Огниво», «Веном: Последний танец», «Руки Вверх!», «Возвращение попугая Кеши» и «Федя: Народный футболист».

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КАССА УИК-ЭНДА

Прокат вновь возглавил российский фильм-сказка «Огниво» режиссера Александра Войтинского, заработав еще 281,5 млн рублей в России и СНГ, передает «Kinobusiness.com».

При этом на втором месте по кассовым сборам в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, за минувшие выходные остался «Веном: Последний танец». Этот американский фильм сейчас не показывают в РФ, так как отечественные кинотеатры приостановили демонстрацию зарубежных картин в рамках предсеансового обслуживания в преддверии ноябрьских праздников.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на «Kinobusiness.com», третий «Веном» за минувшие выходные собрал еще 107,7 млн рублей. Лента вышла в прокат 24 октября. По состоянию на 2 ноября, ее общая касса, по подсчетам портала, превысила 337 млн рублей.

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Замыкает тройку лидеров фильм про музыкальную группу «Руки вверх!». На четвертом месте разместилась новая российская комедия «Возвращение попугая Кеши» со скандальным Никитой Кологривым в главной роли. В ТОП-5, по сообщениям РИА Новости, также попал фильм о советском футболисте Федоре Черенкове «Федя: Народный футболист». Лента смогла собрать 55,3 млн рублей.

«РУКИ» ОПУСТИЛИСЬ

Российский музыкальный байопик «Руки вверх!» несколько недель подряд возглавлял прокат. Однако в прошедший уик-энд после долгого лидерства фильм закрепился на третьей строчке. В минувшие выходные сборы картины упали. Она смогла заработать лишь 84,6 млн рублей. В настоящий момент общая касса фильма составляет около 800 млн рублей, передает портал «Kinobusiness.com».

При этом фильму все равно пророчат миллиард рублей в прокате. Так, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН предположил, что сборы «Руки вверх!» могут дойти до такой отметки, если лента еще несколько недель продержится в топе.

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«Фильм зрителю понравился, отзывы более чем положительные. Мы ставим эстимейт, что он вполне может достигнуть 1 млрд рублей, если будет держаться в топе хотя бы еще пару недель. Надежда на этот фильм у нас есть», - объяснил он.

В свою очередь генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН также допустил, что фильм «Руки вверх!» может стать «миллиардером».

ПОПУГАЙ НА 70 МЛН

В киноиндустрии успеха ждут и от новой ленты «Возвращение попугая Кеши», которая в минувшие выходные оказалась на четвертой строчке проката. По подсчетам «Kinobusiness.com», комедия собрала 69,5 млн рублей. Премьера фильма режиссера Олега Асадулина состоялась 31 октября.

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По сюжету, у учителя географии из Сочи Митяя появляется говорящий попугай из древнего рода по имени Кеша. Митяй переживает сложный момент: его девушка поставила отношения на паузу, потому что он не может обеспечить ей роскошную жизнь. Поэтому Кеша и географ заключают договор: попугай помогает вернуть Митяю девушку, а учитель — возлюбленную пернатого, с которой их когда-то разлучили.

Роли в ленте исполнили Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов и другие. Продюсерами картины выступили Георгий Малков, Сергей Стегний, Константин Трофимов. Он же написал сценарий к ленте.

Сразу после премьеры фильма член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН предположил, что «Возвращение попугая Кеши» может собрать за первые выходные около 60-70 млн рублей с учетом популярности актеров Никиты Кологривого и Оксаны Акиньшиной.

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«Перспектива у фильма по первым цифрам, которые мы видим по результатам четверга (12,5 млн рублей, по подсчетам "Kinobusiness.com" - прим. НСН), вполне неплохие. Никита Кологривый сейчас в топе популярности у зрителей. Понятно, что фильм не занял первую строчку, потому что безоговорочно там царствует сказка "Огниво". Но, тем не менее, вполне адекватные цифры. С учетом популярности и Кологривого, и Оксаны Акиньшиной, и в целом востребованности комедий хороших, позитивных, тем более снятых в Сочи, сейчас уже начинают люди как-то ностальгировать по ушедшему лету… Потенциал порядка 60-70 млн рублей за уик-энд у этого фильма вполне есть. Плюс в понедельник еще будет выходной. Вполне картина может разойтись и сделать неплохую кассу. Продолжаются каникулы — школьники, начиная со средних классов, как раз самая лояльная и верная аудитория у Кологривого. Думаю, что они с удовольствием пойдут посмотреть на этот фильм», - объяснил он.

При этом Исаев напомнил, что у картины достаточно широкая аудитория, что позитивно отразится на сборах.

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«Это и тинейджеры, это и 20-25 лет, это и, в принципе, более возрастная аудитория, люди +30-35 лет вполне могут на этот фильм сходить. Но, тем не менее, он для абсолютно спокойного и комфортного семейного просмотра. Это не комедия на тональности шуток ТНТ. Поэтому я думаю, что у фильма действительно широкая аудитория. И это отразится на его итоговых сборах», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роман Исаев в пресс-центре НСН сообщил, что кассовые сборы кинотеатров по итогу 2024 года составят 42 млрд рублей, а для комфортной жизни нужны 60 млрд.

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ФОТО: кадр из фильма «Возвращения попугая Кеши»
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