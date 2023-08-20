«Будут гореть». Украина хочет F-16, Россия предупреждает о последствиях
Украина жаждет получить американские истребители F-16, способные нести ядерный заряд. Россия предупреждает о жестком ответе.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа прибыл в Нидерланды, где обсудит поставки американских истребителей F-16. Украинский лидер анонсировал «предметные переговоры» с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Украинская армия может получить американские истребители F-16 не раньше, чем через год, сообщает газета The Netherlands Times со ссылкой на собственные источники.
Издание напоминает, что США разрешили Нидерландам и Дании передать боевые самолёты Украине после завершения подготовки украинских летчиков.
Как пишет газета, первые украинские пилоты завершат обучение, скорее всего, летом будущего года. Таким образом F-16 будут переданы Киеву в 2024 году.
По данным издания Politico, к обучению работе на F-16 в теории готовы 32 украинских летчика, с помощью которых можно будет создать две эскадрильи F-16 (по 12-16 самолетов). При этом только восемь из них знают английский язык, а 20 «немного говорят по-английски».
Проект «Украина» трещит по швам, и решение США об отправке Киеву истребителей F-16 напоминает «железнодорожный состав без тормозов». Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Как отметил дипломат, вкачанные на Украину десятки миллиардов долларов «взлетают на воздух» в зоне специальной военной операции.
«На фоне провала разрекламированного "контрнаступления" предоставление военной помощи республике все менее популярно среди простых американцев. <...> Последние шаги ... такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — цитирует Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН пояснил опасность передачи истребителей F-16 Украине.
«Истребители F-16, которые хотят отдать Украине, могут применять тактические ядерные бомбы B-61. Это очень сложная техника. Чтобы ее освоить, понадобится не один год. Поэтому если самолеты начнут летать, то управлять ими будут не украинские пилоты. В принципе, все для этого готово. Но все должны понимать, что это выведет конфликт на непредсказуемый уровень», - сказал Калмыков.
Секретарь Совбеза Дмитрий Медведев в свойственном ему стиле обещал, что от поставок Украине истребителей F-16 «напрямую зависит вероятность ядерного апокалипсиса».
Правда, судя по всему, до апокалиптического сценария дело не дойдет, поскольку по весне Украине будет уже не до F-16.
«Широко анонсированное Украиной контрнаступление длится уже второй месяц и результаты мы видим, оно фактически провалилось. Истребители F-16 – это очень сложная техника, которой нужно уметь управлять. Это минимум полгода обучения, потом нужно готовить аэродромную сеть и сами аэродромы с инженерно-техническим составом. Но, думаю, что до Нового года это контрнаступление окончательно выдохнется. Если даже Америка или кто-то из европейских государств пообещает эти истребители, пока обучатся, пока подготовят, это будет не раньше Нового года, а, может быть, ближе к следующей весне. А к тому времени они могут уже быть бесполезны», - объяснял НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
А пока президент Украины Владимир Зеленский пытается как можно быстрее выпросить у Запада F-16, советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал, как Киев пытается компенсировать отсутствие этих самолетов.
«Пока что получается не очень», – делает вывод в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
Украинская сторона планировала компенсировать дефицит самолетов и ударных вертолетов использованием дронов-камикадзе, управляемых реактивных снарядов GMLRS и крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.
«Ударами этих средств поражения противник намеревался парализовать всю нашу логистику в полосе его наступления, уничтожать штабы, склады боеприпасов, накрывать места сосредоточения личного состава и техники», – поясняет военкор.
Российские силы ПВО и РЭБ смешали планы противника. Российские ЗРК уверенно справляются с GMLRS и Storm Shadow. Хотя поражают не все снаряды, эффективность украинских не оказывает значительное влияние на ситуацию в зоне конфликта. При этом «американских дронов-камикадзе Switchblade в зоне боевых действий что-то особо не видно. В отличие от российских «Ланцетов»», подчеркивает Коц.
Ранее президент России Владимир Путин говорил в середине июня, что в случае поставок Украине F-16, они будут гореть так же хорошо, как западные танки, передает «Радиоточка НСН».
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