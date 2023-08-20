«Будут гореть». Украина хочет F-16, Россия предупреждает о последствиях

Украинская армия может получить американские истребители F-16 не раньше, чем через год, сообщает газета The Netherlands Times со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что США разрешили Нидерландам и Дании передать боевые самолёты Украине после завершения подготовки украинских летчиков.

Как пишет газета, первые украинские пилоты завершат обучение, скорее всего, летом будущего года. Таким образом F-16 будут переданы Киеву в 2024 году.