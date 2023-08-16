В Киеве признали, что не получат истребители F-16 в 2023 году
Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев не получит американские истребители F-16 в этом году, пишет РИА Новости.
«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой», - сказал Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, Киев возлагает на американские истребители большие надежды. F-16 помогут Украине защититься от ракетных атак и беспилотников, считает Игнат.
Президент США Джо Байден 8 августа одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает «Радиоточка НСН».
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