В Киеве признали, что не получат истребители F-16 в 2023 году

«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой», - сказал Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, Киев возлагает на американские истребители большие надежды. F-16 помогут Украине защититься от ракетных атак и беспилотников, считает Игнат.

Президент США Джо Байден 8 августа одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает «Радиоточка НСН».

