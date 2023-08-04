NBC: Поставки Украине F-16 будет недостаточно для перелома в зоне конфликта
4 августа 202317:12
Поставка Украине американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников США.
Отмечается, что даже если истребители поставят, то они не смогут оказать быстрое влияние на ситуацию. Указывается, что потребуются месяцы, прежде чем «самолеты начнут действовать».
Ранее, 23 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о сроках поставки Киеву истребителей F-16. По его словам, поставка Украине истребителей займет несколько месяцев, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NBC: Поставки Украине F-16 будет недостаточно для перелома в зоне конфликта
- «Необразованные»: Кутиков из «Машины времени» раскритиковал россиян, поддерживающих СВО
- Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы
- ЦСКА подписал контракт с игроком сборной Узбекистана Файзуллаевым
- Эрдоган назвал возмездием прекращение поставок урана из Нигера во Францию
- Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования
- Белоруссия пригрозила ЕС ответными мерами
- Суд арестовал угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе дезертира
- Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией
- Число погибших при оползне в горах Грузии увеличилось до 11 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru