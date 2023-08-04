NBC: Поставки Украине F-16 будет недостаточно для перелома в зоне конфликта

Поставка Украине американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников США.

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Отмечается, что даже если истребители поставят, то они не смогут оказать быстрое влияние на ситуацию. Указывается, что потребуются месяцы, прежде чем «самолеты начнут действовать».

Ранее, 23 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о сроках поставки Киеву истребителей F-16. По его словам, поставка Украине истребителей займет несколько месяцев, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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