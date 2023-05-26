«Достанем «Кинжалами»: Военный эксперт оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия

Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН назвал маловероятной передачу Украине ядерного оружия, но отметил, что в нынешних реалиях может произойти что угодно.

Россия будет вынуждена нанести превентивный удар в случае, если Украина получит от Запада ядерное оружие. Об этом во время визита во Вьетнам заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.