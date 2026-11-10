FIS предоставила российским лыжникам Спицову и Крупицкой нейтральный статус

Он позволяет участвовать в международных соревнованиях в сезоне-2026/27. Также нейтральный статус получили еще девять российских лыжников, тренеры российской сборной, представители обслуживающего персонала.

При этом трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в обновленном перечне допущенных спортсменов отсутствует.

Спицов стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх 2022 года в Пекине, а Крупицкая заняла второе место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2025/26.

Ранее был избран глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

