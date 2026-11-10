FIS предоставила российским лыжникам Спицову и Крупицкой нейтральный статус
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила лыжникам из России Денису Спицову и Евгении Крупицкой статус индивидуальных нейтральных атлетов, сообщают «Известия».
Он позволяет участвовать в международных соревнованиях в сезоне-2026/27. Также нейтральный статус получили еще девять российских лыжников, тренеры российской сборной, представители обслуживающего персонала.
При этом трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в обновленном перечне допущенных спортсменов отсутствует.
Спицов стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх 2022 года в Пекине, а Крупицкая заняла второе место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2025/26.
Ранее был избран глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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