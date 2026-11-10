В Госдуме предложили перенести часть новогодних выходных на май
Часть выходных с новогодних праздников стоит перенести на майские, сообщил ТАСС председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.
Например, в наступающем 2027 году новогодние праздники продлятся целых 11 дней - с 31 декабря по 10 января включительно. А майские разделены на две части: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Посередине будут четыре рабочих дня - вот их как раз можно было бы перенести на зиму между Новым годом и Рождеством», - заявил депутат.
По его мнению, длинные майские выходные больше всего удобнее жителям сельской местности и дачникам, которые зависят от приусадебного хозяйства, которое «кормит людей». Миронов подчеркнул, что отдых в мае «подошел бы тем, кто не может позволить себе отдых зимой за границей».
Ранее был назван способ продлить новогодние праздники до 16 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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