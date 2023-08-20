На Украине заявили, что самолеты терпят поражение при старте с аэродрома
20 августа 202301:21
Украинские самолеты при взлете с аэродрома терпят поражение, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.
По его словам, обстрел самолетов ведется ежедневно как с земли, так и с воздуха. «Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов», — отметил он.
Ранее стало известно, что Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru