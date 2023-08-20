На Украине заявили, что самолеты терпят поражение при старте с аэродрома

По его словам, обстрел самолетов ведется ежедневно как с земли, так и с воздуха. «Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов», — отметил он.

Ранее стало известно, что Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

