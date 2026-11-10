Россияне завели только 300 тысяч кошельков для цифровых рублей

Таковы итоги двух месяцев его массового внедрения. Среди плюсов цифрового рубля — доступ из любого банка, где у пользователя есть счет, и возможность переводить крупные суммы. Однако для обычных граждан эти преимущества пока не очевидны.

Из-за отсутствия кешбэка и процентов на остаток россияне изучают функционал новой формы денег только из любопытства и возвращаются к привычным инструментам. Эксперты считают, что реальный перелом наступит только с запуском офлайн-платежей и развитием смарт-контрактов, а для достижения популярности потребуется несколько лет.

Больше всего трансакций по количеству сегодня связано с зачислением средств, однако среди популярных направлений также переводы между гражданами, оплата товаров и услуг и уплата налогов.

Ранее в ЦБ назвали случаи, когда цифровой рубль выгоднее других форм оплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

