Россияне завели только 300 тысяч кошельков для цифровых рублей

В России при населении 146 млн человек количество кошельков на платформе цифрового рубля составляет чуть больше 300 тыс., сообщают «Известия».

Депутат Кавшар заверила, что россиян не обяжут переходить на цифровой рубль

Таковы итоги двух месяцев его массового внедрения. Среди плюсов цифрового рубля — доступ из любого банка, где у пользователя есть счет, и возможность переводить крупные суммы. Однако для обычных граждан эти преимущества пока не очевидны.

Из-за отсутствия кешбэка и процентов на остаток россияне изучают функционал новой формы денег только из любопытства и возвращаются к привычным инструментам. Эксперты считают, что реальный перелом наступит только с запуском офлайн-платежей и развитием смарт-контрактов, а для достижения популярности потребуется несколько лет.

Больше всего трансакций по количеству сегодня связано с зачислением средств, однако среди популярных направлений также переводы между гражданами, оплата товаров и услуг и уплата налогов.

Ранее в ЦБ назвали случаи, когда цифровой рубль выгоднее других форм оплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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