Путин: F-16 будут гореть на Украине так же, как и танки

Российский лидер напомнил, что ранее было уничтожено несколько танков ВСУ, в том числе Leopard.

«И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент заявил, что передача Украине самолетов F-16 грозит опасностью дальнейшего втягивания НАТО в конфликт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

