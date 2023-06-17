Путин: F-16 будут гореть на Украине так же, как и танки

Истребители F-16, поставки которых ожидает Украина, будут гореть так же, как переданные Киеву Западом танки Leopard. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Путин: танки Leopard и БМП Bradley прекрасно горят

Российский лидер напомнил, что ранее было уничтожено несколько танков ВСУ, в том числе Leopard.

«И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент заявил, что передача Украине самолетов F-16 грозит опасностью дальнейшего втягивания НАТО в конфликт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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