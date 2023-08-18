США одобрили передачу Украине F-16

Это произойдет после того, как украинские пилоты пройдут подготовку по эксплуатации истребителей. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправил коллегам в этих странах письма с гарантиями поддержки этой инициативы. При этом точные сроки поставок самолетов обозначены не были.

Ранее в Киеве признали, что не получат истребители F-16 в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

