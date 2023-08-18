США одобрили передачу Украине F-16
18 августа 202303:05
Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине, сообщает Reuters.
Это произойдет после того, как украинские пилоты пройдут подготовку по эксплуатации истребителей. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправил коллегам в этих странах письма с гарантиями поддержки этой инициативы. При этом точные сроки поставок самолетов обозначены не были.
Ранее в Киеве признали, что не получат истребители F-16 в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru