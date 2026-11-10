В Иране призвали Вашингтон прекратить распространять фейки о переговорах
Вашингтону необходимо прекратить распространять фейковые сообщения о мнимых переговорах с тегераном и согласиться с семью условиями Ирана, заявил в Telegram секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.
По его словам, война против Ирана разрушила американское правительство. Резаи призвал «сбросить карты».
«Перестаньте отрицать новый порядок в Западной Азии. Пора подчиниться семи условиям, которые Иран неоднократно выдвигал», - отметил он.
Несколько дней назад Трамп объявил о новом «точечном» ударе по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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