СМИ: Тест системы оповещения в США может совпасть с «цифровым апокалипсисом»
17 ноября в США пройдет проверка национальной системы экстренного оповещения, сообщают «Известия».
В этот день на короткое время прервется теле- и радиовещание. Данная проверка может совпасть с обещанным в соцсетях «цифровым апокалипсисом» — якобы произойдет масштабная кибератака COVID 2.0, которая, согласно теории, должна нарушить работу банков, интернета и других цифровых сервисов по всему миру.
Авторы слухов связывают ожидаемую операцию с произошедшими взломами систем холодильного оборудования в европейских супермаркетах, криптобиржи Binance и медицинских учреждений. Эксперты подтверждают наличие киберрисков. При этом, по их словам, они обусловлены прежде всего уязвимостью цифровой инфраструктуры и развитием инструментов автоматизации атак, а не какой-либо конкретной датой.
«Цифровой апокалипсис», согласно слухам, должен привести к сбоям в работе банков, интернета и других цифровых сервисов по всему миру. Тестирование американской системы оповещения — плановая процедура, не связанная с отключением интернета или банковских сервисов, заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.
Ранее Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники супермаркетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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