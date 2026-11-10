В этот день на короткое время прервется теле- и радиовещание. Данная проверка может совпасть с обещанным в соцсетях «цифровым апокалипсисом» — якобы произойдет масштабная кибератака COVID 2.0, которая, согласно теории, должна нарушить работу банков, интернета и других цифровых сервисов по всему миру.

Авторы слухов связывают ожидаемую операцию с произошедшими взломами систем холодильного оборудования в европейских супермаркетах, криптобиржи Binance и медицинских учреждений. Эксперты подтверждают наличие киберрисков. При этом, по их словам, они обусловлены прежде всего уязвимостью цифровой инфраструктуры и развитием инструментов автоматизации атак, а не какой-либо конкретной датой.

«Цифровой апокалипсис», согласно слухам, должен привести к сбоям в работе банков, интернета и других цифровых сервисов по всему миру. Тестирование американской системы оповещения — плановая процедура, не связанная с отключением интернета или банковских сервисов, заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Ранее Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники супермаркетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

