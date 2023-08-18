Пентагон оценил срок подготовки пилотов ВСУ на F-16 в пять лет

Командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16 составит пять лет. Об этом пишет ТАСС.

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Генерал отметил, что обучить управлению истребителями в короткие сроки невозможно. Это длительный процесс, подчеркнул он.

Представитель Пентагона допустил, что передача F-16 Украине может существенно повлиять на обстановку на поле боя. При этом Хекер считает, что американские истребители не станут панацеей для ВСУ.

По информации издания The Netherlands Times, ВСУ могут получить американские истребители F-16 не раньше, чем через год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиПентагонУкраина

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