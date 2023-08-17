«Чудес не бывает»: Генерал Липовой назвал истребители F-16 бесполезными для Украины

F-16 не смогут кардинальным образом изменить ситуацию с провалом контрнаступления Украины, при этом весной от них уже не будет пользы, сказал в эфире НСН Сергей Липовой.

Истребители F-16 не появятся у Украины до весны и уже никак не помогут контрнаступлению, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат ранее назвал очевидным тот факт, что ВСУ не получат истребители F-16 ближайшей осенью и зимой. По его словам, «вопрос сдвинулся с места», однако, по данным СМИ, обучение пилотов еще даже не началось.

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«Широко анонсированное Украиной контрнаступление длится уже второй месяц и результаты мы видим, оно фактически провалилось. По большому счету, даже факт появления истребителей F-16 им уже не поможет и коренным образом не повлияет на ситуацию. Истребители – это очень сложная техника, которой нужно уметь управлять. Чтобы они в одночасье появились над полем боя, таких чудес не бывает», - сказал Липовой.

По его мнению, Украина не получит эти истребители до Нового года, а весной они могут стать бесполезными.

«Это минимум полгода обучения, потом нужно готовить аэродромную сеть и сами аэродромы с инженерно-техническим составом. Но, думаю, что до Нового года это контрнаступление окончательно выдохнется. Если даже Америка или кто-то из европейских государств пообещает эти истребители, пока обучатся, пока подготовят, это будет не раньше Нового года, а, может быть, ближе к следующей весне. А к тому времени они могут уже быть бесполезны», - заключил собеседник НСН.

По данным Forbes, Украина в середине августа бросила в бой последнее крупное подразделение из резерва ВСУ, 82-ю десантно-штурмовую бригаду. На Западе опасаются, что потеря этих сил приведет к ответному наступлению России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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