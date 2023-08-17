«Чудес не бывает»: Генерал Липовой назвал истребители F-16 бесполезными для Украины

Истребители F-16 не появятся у Украины до весны и уже никак не помогут контрнаступлению, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат ранее назвал очевидным тот факт, что ВСУ не получат истребители F-16 ближайшей осенью и зимой. По его словам, «вопрос сдвинулся с места», однако, по данным СМИ, обучение пилотов еще даже не началось.