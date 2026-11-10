Трамп отверг утверждение, что Россия не стремится к миру

Президенту задали вопрос с утверждением о том, что Россия якобы не стремится к прекращению упомянутого конфликта. «Он [президент России Владимир Путин] сражался против нас в войне? Позвольте мне задать вопрос вам», - ответил Трамп. Он также заявил, что американская администрация фиксирует тенденцию к завершению конфликта на Украине.

Чуть ранее Трамп заявил, что к России проявили неуважение на встрече Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

