Трамп отверг утверждение, что Россия не стремится к миру
Американский лидер Дональд Трамп отверг утверждение журналиста о том, что Москва не стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины.
Президенту задали вопрос с утверждением о том, что Россия якобы не стремится к прекращению упомянутого конфликта. «Он [президент России Владимир Путин] сражался против нас в войне? Позвольте мне задать вопрос вам», - ответил Трамп. Он также заявил, что американская администрация фиксирует тенденцию к завершению конфликта на Украине.
Чуть ранее Трамп заявил, что к России проявили неуважение на встрече Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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