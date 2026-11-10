Трамп отверг утверждение, что Россия не стремится к миру

Американский лидер Дональд Трамп отверг утверждение журналиста о том, что Москва не стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины.

СМИ: Сотрудничество Путина и Трампа нарушает планы Запада против Москвы

Президенту задали вопрос с утверждением о том, что Россия якобы не стремится к прекращению упомянутого конфликта. «Он [президент России Владимир Путин] сражался против нас в войне? Позвольте мне задать вопрос вам», - ответил Трамп. Он также заявил, что американская администрация фиксирует тенденцию к завершению конфликта на Украине.

Чуть ранее Трамп заявил, что к России проявили неуважение на встрече Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры