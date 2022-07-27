«Bon voyage!»: В США отреагировали на уход России с МКС

«Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно — в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах», — сказал он в ходе пресс-конференции и отметил, что такое решение Москвы стало для Вашингтона неожиданностью.

Так, в середине июля «Роскосмос» и NASA договорились о проведении перекрестных полетов интегрированных экипажей к МКС, первые совместные полеты запланированы на осень этого года. Если корабль одной из сторон задержится, то хотя бы один космонавт от России или США будет на станции, чтобы обслуживать свой сегмент МКС.

Однако 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом он заверил, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.