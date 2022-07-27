«Bon voyage!»: В США отреагировали на уход России с МКС
Россия собирается покинуть космическую станцию после 2024 года и создать собственную, однако эксперты уверены, что при таком раскладе МКС прекратит свое существование.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс 26 июля заявил, что в США сочли «печальным событием» заявления о предстоящем сворачивании российской миссии на Международной космической станции (МКС).
«Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно — в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах», — сказал он в ходе пресс-конференции и отметил, что такое решение Москвы стало для Вашингтона неожиданностью.
Так, в середине июля «Роскосмос» и NASA договорились о проведении перекрестных полетов интегрированных экипажей к МКС, первые совместные полеты запланированы на осень этого года. Если корабль одной из сторон задержится, то хотя бы один космонавт от России или США будет на станции, чтобы обслуживать свой сегмент МКС.
Однако 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом он заверил, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.
После заявлений Борисова официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС было принято не 26 июля, а гораздо раньше.
Юрий Борисов также заявил, что после 2024 года «Роскосмос» начнет формировать собственную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). По его словам, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.
Как сообщил в тот же день генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев, строительство станции, которая заменит МКС, планируется начать не ранее 2028 года. Ее примерный облик уже известен. Соловьев допустил, что первый экипаж сможет отправиться на новую орбитальную станцию уже в 2028 году, так как пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе ее развертывания на орбите.
«Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем «Ангара-А5М» научно-энергетического модуля», — сказал Соловьев в интервью журналу «Русский космос».
Однако многие эксперты уверены, что России не удастся построить свою космическую станцию за такой короткий срок. Как отмечал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», на строительство станции потребуется минимум 7 лет, но практика показывает, что они могут превратиться и в 20-30 лет. Также он подчеркнул, что с отказом от МКС Россия надолго уходит из пилотируемой космонавтики.
«Скептически смотрю на то, что российская станция появится. Кроме технических, кадровых проблем, есть финансовые – отрасль получает все меньше денег и на увеличение рассчитывать не приходится. Можем, конечно, построить и сами, только надо вспомнить, как ламповые схемы делаются, как транзисторы паять, потому что те, кто умел это делать, давно ушли. Переход на импортозамещение означает переход на то, что мы когда-то умели делать, а сейчас потеряли способности. Это видно на примере лунной станции – мы не можем восстановить то, что сделали в 1966 году – посадить на Луну», - сказал Моисеев.
Тем временем решение об уходе России с МКС расстроило не всех. Так, основатель компании SpaceX Илон Маск пожелал государству «счастливого пути».
«Bon voyage», — написал Маск по-французски в своем Twitter (заблокирован в РФ).
При этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт ранее предупреждал, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если Москва решит выйти из проекта.
«Я вам могу сказать совершенно определенно, если Россия уходит из этого, то все. МКС прекращает свое существование, с этим справиться никто не сможет. Это совершенно точно, и это понимают все, это понимают американцы», — говорил он «Известиям».
В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 года: станция работает с 1998 года, а ее ресурс – 15 лет. Он отмечал, что у России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. А в конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству. Называть даты Рогозин не стал.
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