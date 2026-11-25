Трамп высмеял слова Зеленского о планах США по Украине
Президент США Дональд Трамп высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении американских переговорщиков добиться мирного соглашения между Россией и Украиной к январю. Об этом сообщает New York Post.
«Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?» — отреагировал глава Белого дома, рассмеявшись.
По словам Трампа, он не привязан к конкретным датам урегулирования или формальному графику, пишет RT. Главная цель политика — факт прекращения боевых действий.
Ранее Зеленский заявил, что переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы настаивают на скорейшем мире на Украине, «в идеале — к январю».
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