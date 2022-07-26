США намерены продолжать работу на МКС до 2030 года

Глава американской программы орбитальной станции Джоэл Монталбано заявил, что США намерены продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщает ТАСС.

«Роскосмос» прекращает работы с манипулятором ERA на МКС

По его словам, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено продолжать «сотрудничество с партнёрами по программе», и напомнил о космических ведомствах Европы, Канады и Японии.

«У нас есть еще целое десятилетие. Мой план заключается в том, чтобы использовать МКС на полную мощность вплоть до 2030 года», - заключил Монталбано.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что после 2024 года Россия выйдет из проекта МКС, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосСШАМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры