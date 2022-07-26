США намерены продолжать работу на МКС до 2030 года

По его словам, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено продолжать «сотрудничество с партнёрами по программе», и напомнил о космических ведомствах Европы, Канады и Японии.

«У нас есть еще целое десятилетие. Мой план заключается в том, чтобы использовать МКС на полную мощность вплоть до 2030 года», - заключил Монталбано.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что после 2024 года Россия выйдет из проекта МКС, сообщает «Свободная пресса».