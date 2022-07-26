В Госдепе удивились планам РФ выйти из программы МКС
В Госдепартаменте США заявили, что удивились планам РФ выйти из программы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.
Также в ведомстве назвали «достойным сожаления развитием событий».
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия выйдет с МКС после 2024 года. До этого момента все договоренности будут исполняться.
Позднее научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на строительство российской орбитальной станции потребуется минимум 7 лет, но практика показывает, что они могут превратиться и в 20-30 лет: с отказом от МКС Россия надолго уходит из пилотируемой космонавтики.
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