В Госдепе удивились планам РФ выйти из программы МКС

В Госдепартаменте США заявили, что удивились планам РФ выйти из программы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

США намерены продолжать работу на МКС до 2030 года

Также в ведомстве назвали «достойным сожаления развитием событий».

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия выйдет с МКС после 2024 года. До этого момента все договоренности будут исполняться.

Позднее научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на строительство российской орбитальной станции потребуется минимум 7 лет, но практика показывает, что они могут превратиться и в 20-30 лет: с отказом от МКС Россия надолго уходит из пилотируемой космонавтики.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:МКССША
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