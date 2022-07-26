Строительство российской орбитальной станции начнется не ранее 2028 года
Строительство новой орбитальной станции РОСС (Российская орбитальная служебная станция), которая должна заменить МКС (Международную космическую станцию), начнется не ранее 2028 года. Такое заявление сделал глава полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в интервью журналу «Русский космос».
По его словам, строительство планируется вести в два этапа.
Соловьев отметил, что первый этап начнется в 2028 году в случае если решение о строительстве будет принято до конца текущего года. Второй этап планируется на 2030 год. Как сообщил Соловьев, по окончанию второго этапа масса станции достигнет около 122 тонн, а гермообъем — 505 куб. м, что превысит показатели российского сегмента МКС.
Ранее научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на строительство российской орбитальной станции потребуется минимум 7 лет, но практика показывает, что они могут превратиться и в 20-30 лет: с отказом от МКС Россия надолго уходит из пилотируемой космонавтики.
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