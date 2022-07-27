США озаботились последствиями ухода России с МКС
Соединенные Штаты изучают возможности нивелировать негативные последствия ухода России с Международной космической станции, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон будет работать с партнерами над обеспечением безопасности станции и ее экипажа. Отмечается, что американская администрация не получала от Москвы официального уведомления о намерении покинуть проект после 2024 года.
«США сохраняют готовность работать со всеми партнерами по МКС для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, безопасность астронавтов на борту», — отметил Кирби.
Напомним, в Госдепартаменте США заявили, что удивились планам РФ выйти из программы МКС.
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на строительство российской орбитальной станции потребуется минимум 7 лет.
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