США озаботились последствиями ухода России с МКС

По его словам, Вашингтон будет работать с партнерами над обеспечением безопасности станции и ее экипажа. Отмечается, что американская администрация не получала от Москвы официального уведомления о намерении покинуть проект после 2024 года.

«США сохраняют готовность работать со всеми партнерами по МКС для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, безопасность астронавтов на борту», — отметил Кирби.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили, что удивились планам РФ выйти из программы МКС.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на строительство российской орбитальной станции потребуется минимум 7 лет.

