«Роскосмос» показал проект будущей российской орбитальной станции
Художественное изображение сборки и эксплуатации новой российской орбитальной станции представил «Роскосмос». Видео и фото опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
На первом этапе экипаж станции будет состоять из двух человек. Принимать российская станция сможет до двух пилотируемых кораблей. На втором этапе планируется увеличить численность экипажа до 4 космонавтов. Количество внешних рабочих мест — 48, а принимать станция сможет уже до трех пилотируемых кораблей.
Созданием российской орбитальной станции займется ракетно-космическая корпорация «Энергия».
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил президенту Владимиру Путину, что было принято решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года.
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