NASA заявило о финальной стадии соглашения с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС
Соглашение между NASA и Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) проходит финальные стадии оценки. Об этом заявила заместитель руководителя программы американского агентства Дана Вайгл.
«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе"», — цитирует РЕН ТВ представителя NASA.
Ожидается, что документ подпишут до 24 июля. Вайгл отметила, что астронавт Фрэнк Рубио продолжает тренировки в России, а россиянка Анна Кикина готовится к полету на МКС в США, пишет Ura.ru.
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