NASA заявило о финальной стадии соглашения с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС

«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе"», — цитирует РЕН ТВ представителя NASA.

Ожидается, что документ подпишут до 24 июля. Вайгл отметила, что астронавт Фрэнк Рубио продолжает тренировки в России, а россиянка Анна Кикина готовится к полету на МКС в США, пишет Ura.ru.

