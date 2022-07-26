Глава «Роскосмоса» заявил о выходе России из проекта МКС

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что было принято решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель госкорпорации отметил, что к этому времени начнётся формирование российской орбитальной станции.

«Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса», - подчеркнул он.

Ранее Путин отправил в отставку главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера по оборонной промышленности, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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