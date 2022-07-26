Прощай, МКС: Россия не построит к 2024 году свою космическую станцию
Российские модули отстыкуются от МКС уже через два года - их затопят, но своей станции у нас не будет ещё долго, сказал НСН специалист в области космонавтики Иван Моисеев.
На строительство российской орбитальной станции потребуется минимум 7 лет, но практика показывает, что они могут превратиться и в 20-30 лет: с отказом от МКС Россия надолго уходит из пилотируемой космонавтики, заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
26 июля глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил президенту Владимиру Путину, что решено после 2024 года уйти из проекта Международной космической станции (МКС). К этому времени Россия начнет создавать свою орбитальную станцию.
«Новую станцию к 2024 году мы абсолютно не успеем построить. Неизвестно даже, на какую орбиту ее запускать, а это самый первый шаг. Разрабатывается эскизный проект. Вообще на проект такого масштаба требуется 7 лет, но наша практика показывает, что они превращаются в 20-30 лет. Поэтому возникает период, возможно, неограниченно большой, что Россия уходит из пилотируемой космонавтики в 2024 году. Скептически смотрю на то, что российская станция появится. Кроме технических, кадровых проблем, есть финансовые – отрасль получает все меньше денег и на увеличение рассчитывать не приходится. Можем, конечно, построить и сами, только надо вспомнить, как ламповые схемы делаются, как транзисторы паять, потому что те, кто умел это делать, давно ушли. Переход на импортозамещение означает переход на то, что мы когда-то умели делать, а сейчас потеряли способности. Это видно на примере лунной станции – мы не можем восстановить то, что сделали в 1966 году – посадить на Луну», - сказал Моисеев.
Сенсации в сегодняшнем заявлении Борисова, по словам эксперта, нет. В апреле прошлого года его предшественник Дмитрий Рогозин уже обсуждал эту тему с Владимиром Путиным.
«По 2024 год подписаны все контракты и соглашения. Просто еще раз сказали, что Россия отказывается от продления работ. Американцы год назад начали работу по замене функционала российского модуля. Его основное значение в составе МКС – поддержание орбиты МКС, потому что если ее не поднимать время от времени, то она войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Наши «Прогрессы» поднимают ее периодически на несколько километров. Это хитрая работа. Американцы создали рабочую группу по рассмотрению этих возможностей, начали экспериментировать и у них такая возможность появилась. Это, конечно, требует соответствующих усилий, дополнительного оборудования, но, думаю, они успеют до 2024 года все сделать и, как планировали, использовать МКС до 2030 года», - отметил Моисеев.
Собеседник отмечает, что выход с МКС технически обоснован.
«Состояния модулей оценивается по-разному. Были сообщения о том, что там до 80% оборудования находится за пределами гарантийного срока. Проблема остается, хотя менее острая, с трещинами в модуле «Звезда». Потому решение выйти с МКС в 2024 году технически обосновано. Но есть нюанс: когда решение состоится, то нам надо сделать то, что еще не сделано, а именно составить план затопления российского сегмента. Кроме модулей «Звезда» и «Наука», я говорю про крупные, есть модуль «Заря», который принадлежит американцам. Но не думаю, что он им очень нужен, потому отстыковка будет всего российского сегмента», - считает Моисеев.
Эксперт также считает, что научная деятельность на МКС присутствовала в ограниченном формате. Экипажи занимаются поддержанием работы станции.
«Есть, конечно, малоинтересные эксперименты, которые тянутся еще со времен станции «Мир». Причина простая – «Мир» интенсивно работала и все научные эксперименты были проведены, а сейчас речь идет об уточнении запятой до десятого знака. Никто сейчас толком не скажет, что делается на станции», - резюмировал Моисеев.
Ранее глава американской программы орбитальной станции Джоэл Монталбано заявил, что США намерены продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года.
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