Маск пожелал России счастливого пути из-за планов выйти из МКС

Основатель космической компании SpaceХ Илон Маск отреагировал на планы России выйти после 2024 из проекта МКС.

«Bon voyage», - написал он на французском языке у себя в Twitter.

Строительство российской орбитальной станции начнется не ранее 2028 года

Пост он подкрепил ссылкой на статью издания Space.com, которое рассказывает о космической отрасли.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия выйдет с МКС после 2024 года. До этого момента все договоренности будут исполняться.

Ранее научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на строительство российской орбитальной станции потребуется минимум 7 лет, но практика показывает, что они могут превратиться и в 20-30 лет: с отказом от МКС Россия надолго уходит из пилотируемой космонавтики.


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ТЕГИ:МКСРоссияКосмосИлон Маск
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