«Суровый» взгляд на СВО. У объединенной группировки войск новый командующий
Назначение Сергея Суровкина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО на Украине прошло на фоне критики Минобороны. Ведомство ответило политикам введением новой должности и новым военачальником.
Генерал Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России.
До официального опубликования приказа о новом военачальнике рассказал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Александр Сладков.
«Говорят, Суровикина назначили командующим СВО. У этого сложного процесса появился ответственный хозяин», - отметил журналист в голосовом сообщении.
Позже военкор расскажет, что подчиненные называю военачальника за глаза «Суровым». Биография обязывает.
Сергей Суровикин сибиряк, родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Человек с героической биографией. Выпускник Омского высшего общевойскового командного училища имени М. В. Фрунзе. Окончил его с золотой медалью. Через два года после выпуска, командуя мотострелковой ротой во 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, во время учений сумел спасти военнослужащих, отогнав от них загоревшуюся БМП с боекомплектом.
В 1991 года в звании капитана командовал батальоном 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, участвовавшей в «наведении конституционного порядка в Москве» по приказу ГКЧП, отмечает «Коммерсант».
Суровикин 21 августа возглавлял отряд боевых машин пехоты, который пытался прорвать баррикады на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. В столкновении погибли трое демонстрантов: Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов, посмертно получившие звание Героев Советского Союза. Во время беспорядков также сгорела одна БМП, вторая была повреждена, шесть военнослужащих получили ранения, ожоги и травмы.
После поражения ГКЧП Суровикин был арестован, около 7 месяцев находился в следственном изоляторе «Матросская Тишина». С него были сняты обвинения, военный получил повышение в звании.
После окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе, кстати, с отличием, служил в Таджикистане командиром мотострелкового батальона, затем начальником штаба 92-го мотострелкового полка, начальником штаба и командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка, начальником штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.
В 2002 году снова с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В 2012 году возглавил рабочую группу Минобороны России по созданию военной полиции с дальнейшей перспективой назначения на пост начальника Главного управления военной полиции. Благодаря ему создан кадровый корпус новой структуры. Суровикин вошёл в рейтинг Самых авторитетных людей России 2012 года по версии ВЦИОМ и журнала «Русский репортёр».
В его военной биографии также - участие в сирийской военной операции и в конфликте в Таджикистане.
Назначение Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой войск в Украине является знаковым.
«До этого СВО была, а такой должности не было», - отмечает Telegram-канал «Политджойстик/Politjoystic».
Оно произошло на фоне критики в адрес Генштаба со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и депутатов Госдумы Андрея Картаполова, бывшего замминистра обороны, Андрея Гурулева и Виктора Соболева.
Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который руководил действиями российских военных на участке Красного Лимана, виновен в сдаче городе.
По словам Кадырова, на всех рубежах Лиманского направления военные не были обеспечены «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».
«Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», - с горечью написал Кадыров.
Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов упрекнул Минобороны в том, что все приграничные села Белгородской области разрушены, но граждане узнают об этом лишь от губернаторов или военкоров.
«Сводки Минобороны практически не меняют своего содержания. «Сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов». И все! Но народ-то знает. И здесь начинается главная проблема. У нас же народ не глупый. И он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть. Это очень нехорошо! Это может привести к потере кредита доверия», - предупредил Картаполов.
Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев признался, что не понимает тактику спецоперации.
«Новости стыдно слушать. Нужно меры принимать, чтобы наши области не обстреливались. Во-первых, по коммуникациям наносить удары высокоточным оружием, оружием авиации. Я не понимаю, почему не уничтожаются стратегические пути, чтобы не поступало снабжение с Запада», - заявил генерал-лейтенант Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
После критики снабжения ВС РФ, в том числе со стороны губернаторов, председатели комитетов ГД по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев попросили генпрокурора проверить, «куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла», заявил «Интерфаксу» их коллега, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание - вопрос: где?», - вопрошает парламентарий.
Военный корреспондент Юрий Котенок, рассуждая о назначении командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине, предположил, что «полномочия Сергея Суровикина — на уровне начальника Генерального Штаба, если не выше».
«Здесь четко просматривается попытка аккумулировать все военные ресурсы страны для достижения главной цели —переломить ситуацию на линии фронта и лишить противника инициативы, которую он развивает после успеха на балаклейском, изюмском и краснолиманском направлениях.
И это верное решение, ибо Генштаб, оторванный от реальности, от театра военных действий, в этой ситуации выглядит скорее рудиментом. А фигура министра обороны, по сути, гражданского человека с представительскими функциями, также отходит на второй план. Это реальность», - заявил военкор в своем Telegram-канале.
Его также поддержал коллега Сладков, который заявил, что «в этой системе надо наводить жесткую дисциплину. Надеюсь, начнётся все не с чистых подворотничков, а с чистого выполнения законов войны». При этом военкор также надеется, что сам Суровикин станет для еще суровее. И для своих, и для чужих.
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