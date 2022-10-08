«Суровый» взгляд на СВО. У объединенной группировки войск новый командующий

В 1991 года в звании капитана командовал батальоном 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, участвовавшей в «наведении конституционного порядка в Москве» по приказу ГКЧП, отмечает «Коммерсант».

Суровикин 21 августа возглавлял отряд боевых машин пехоты, который пытался прорвать баррикады на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. В столкновении погибли трое демонстрантов: Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов, посмертно получившие звание Героев Советского Союза. Во время беспорядков также сгорела одна БМП, вторая была повреждена, шесть военнослужащих получили ранения, ожоги и травмы.

После поражения ГКЧП Суровикин был арестован, около 7 месяцев находился в следственном изоляторе «Матросская Тишина». С него были сняты обвинения, военный получил повышение в звании.

После окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе, кстати, с отличием, служил в Таджикистане командиром мотострелкового батальона, затем начальником штаба 92-го мотострелкового полка, начальником штаба и командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка, начальником штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.

В 2002 году снова с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.