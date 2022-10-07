«Без мата не скажешь»: Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов региона
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров жестко высказался о работе военкоматов региона. Увиденное губернатор описал емкой фразой: «Без мата не скажешь». Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Бочаров посетил один из учебных центров Минобороны 6 октября. Мобилизованные военные высказали претензии по поводу неудовлетворительных условий размещения, плохое отопление и отсутствие горячей воды. Также портал V1 сообщил о жалобах мобилизованных на некорректное оформление военных билетов.
Бочаров посоветовал военным оформить все необходимые документы и разъяснил им право на получение от военкоматов информации о порядке оплаты. По мнению губернатора, все эти вопросы не были проработаны должным образом.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт пришел в ужас от условий размещения граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru