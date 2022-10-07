«Суворова не хватает»: В Госдуме оценили перспективы второй волны мобилизации

Россия может достичь целей спецоперации и без второй волны мобилизации, сказал в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее экс-главком Сухопутных войск, генерал Владимир Болдырев заявил, что для проведения успешной наступательной операции России потребуется «не менее 20 дивизий сухопутных войск». Соболев же считает, что внимание нужно уделить не количеству, а качеству.