«Суворова не хватает»: В Госдуме оценили перспективы второй волны мобилизации
Надо оценить эффективность первой волны частичной мобилизации, прежде чем рассуждать о новом призыве, сказал в эфире НСН Виктор Соболев.
Россия может достичь целей спецоперации и без второй волны мобилизации, сказал в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее экс-главком Сухопутных войск, генерал Владимир Болдырев заявил, что для проведения успешной наступательной операции России потребуется «не менее 20 дивизий сухопутных войск». Соболев же считает, что внимание нужно уделить не количеству, а качеству.
«300 тысяч это и есть около 20 дивизий, если они, конечно, все пойдут в сухопутные войска. С другой стороны, войска там уже есть. Я считаю, что после проведения частичной мобилизации мы можем добиться тех целей, которые поставлены, если все спланируем, проведем качественное боевое слаживание, организуем взаимодействие между артиллерией, авиацией и сухопутными войсками. Я сегодня общался с участниками спецоперации, они считают, что мы должны справиться», - сказал Соболев.
По его словам, для проведения второй волны мобилизации необходим дополнительный выпуск военной техники боеприпасов.
«Давайте мы справимся с первой волной частичной мобилизации, посмотрим на ее результаты, на то, как применяются новые соединения и части, а потом можно уже будет о чем-то говорить. Для второй волны нужно, чтобы наша оборонная промышленность выпустила достаточное количество техники, вооружения и боеприпасов», - пояснил генерал-лейтенант.
Соболев также выразил надежду, что российская армия «исправится» и сделает выводы из допущенных недочетов.
«Я понимаю, что у нас сейчас нет Суворова, который мог меньшими силами громить большего врага, но, тем не менее, должны же у нас научиться вести военные действия настоящим образом, а не гоняться за вооруженными отрядами боевиков. Оптимисты считают, что мы должны справиться и сделать выводы из тех уроков, которые нам дала неподготовленность к проведению операции и недостаточное планирование», - заключил собеседник НСН.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил 4 октября, что с начала частичной мобилизации в Вооружённые силы России прибыли уже более 200 тысяч человек из заявленных 300 тысяч.
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