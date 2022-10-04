СМИ: Минобороны обманули на 20 млн рублей при производстве подводных беспилотников

В 2015 году «Тетис Про» получила заказ на производство автономного подводного аппарата «Гавиа» на сумму 101,9 миллиона рублей. Сотрудники ФСБ сочли цену завышенной, ведомство провело проверку.

По ее результатам было выявлено включение в стоимость работ лишних комплектующих на сумму 20,6 миллиона рублей. В марте текущего года суд взыскал с «Тетис Про» весь полученный доход. Сейчас ведется розыск руководителей компании, возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее СК РФ выявил хищения при строительстве спецобъектов Минобороны на миллиарды рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

