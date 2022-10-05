«Недоумеваю!»: Курский губернатор пришёл в ужас от условий для мобилизованных
Губернатор Курской области Роман Старовойт пришел в ужас от условий размещения граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Своими впечатлениями глава региона поделился в личном Telegram-канале.
«Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки», — возмутился Старовойт.
Единственное, за что, по словам губернатора, можно похвалить руководство части, — наличие необходимой техники и оружия. Глава региона обещал разобраться в сложившейся ситуации и призвать к ответу виновных.
Также Старовойт заметил, что сейчас в Курской области заканчивается частичная мобилизация и формирование частей территориальной обороны.
Ранее военный аналитик Вячеслав Калинин заявил, что личное снаряжение мобилизованных россиян качественнее армейского. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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