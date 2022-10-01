Владелец ЧВК «Вагнер» призвал в первую очередь мобилизовать силовиков
Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин, которому также принадлежит частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» считает, что в первую очередь необходимо мобилизовать уволенных в запас - «кто всю свою жизнь получал блага от министерства обороны и от своей страны» - и работников государственных и силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба компании на странице «ВКонтакте».
«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона», — цитирует Пригожина Газета.ru.
Также бизнесмен выступил против того, чтобы «вообще» не задействовать при мобилизации специалистов стратегически важных профессий, как, например, программистов.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии ставшую частной военной компанией «Вагнер». Комментарий предпринимателя приводит его компания «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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