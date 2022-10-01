Владелец ЧВК «Вагнер» призвал в первую очередь мобилизовать силовиков

«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона», — цитирует Пригожина Газета.ru.

Также бизнесмен выступил против того, чтобы «вообще» не задействовать при мобилизации специалистов стратегически важных профессий, как, например, программистов.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии ставшую частной военной компанией «Вагнер». Комментарий предпринимателя приводит его компания «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

