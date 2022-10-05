В Госдуме раскритиковали Минобороны за молчание о ходе спецоперации
Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов раскритиковал Минобороны и призвал военных не врать о ходе военной спецоперации. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».
«У нас практически все приграничные села Белгородской области разрушены. Российский город Валуйки находится под постоянным огневым воздействием. Но мы это узнаем от кого угодно – от губернаторов, телеграм-каналов, военкоров. А больше ни от кого! Сводки Миноборы практически не меняют своего содержания. «Сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов». И все! Но народ-то знает. И здесь начинается главная проблема. У нас же народ не глупый. И он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть. Это очень нехорошо! Это может привести к потере кредита доверия», - заявил Картаполов.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель – демилитаризация и денацификация страны-соседки, а также защита Донбасса. Минобороны ежедневно озвучивает детали операции и обстановку в зоне боевых действий.
21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать в зону боевых действий планируют не меньше 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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