Песков заявил, что решений о переформатировании спецоперации не принималось

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что никаких решений на этот счёт пока не принималось.

«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идёт о специальной военной операции, которая продолжается», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что все заявления о том, что Владимир Путин якобы планирует выступить с обращением к гражданам являются фейками, пишут «Известия».