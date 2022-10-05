Песков заявил, что решений о переформатировании спецоперации не принималось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую операцию является прерогативой Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что никаких решений на этот счёт пока не принималось.
«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идёт о специальной военной операции, которая продолжается», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что все заявления о том, что Владимир Путин якобы планирует выступить с обращением к гражданам являются фейками, пишут «Известия».
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