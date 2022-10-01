Кадыров назвал виновного в сдаче Красного Лимана и призвал применить ядерное вооружение
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который руководил действиями российских военных на участке Красного Лимана, виновен в сдаче городае. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 1 октября.
По словам Кадырова, на всех рубежах Лиманского направления военные не были обеспечены «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».
«Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», - с горечью написал Кадыров.
Он также напомнил негативный опыт сдачи украинской стороне Изюма
«Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты НАШЕЙ территории. До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся 4-х территорий хотят быть защищенными», - заявил глава Чеченской республики.
Кадыров также предложил принимать более кардинальные меры: «вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».
«Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо», - отметил Кадыров.
Ранее военкор Александр Коц подтвердил, что ситуация у Красного Лимана критическая.
«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру, по факту, находится в "серой зоне", нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана. Ситуация в районе Красного Лимана критическая», - написал Коц.
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